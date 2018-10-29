В Минобороны оценили влияние ЧП на ремонт «Адмирала Кузнецова»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» не получил серьезных повреждений в результате падения крана на палубу при выходе из плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко на селекторном совещании под руководством первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

«По результатам предварительного осмотра установлено, что значительных повреждений «Адмирал Кузнецов» не получил», – сказал Криворучко, передает РИА «Новости».

По его словам, «все мероприятия по восстановлению технической готовности корабля выполняются в плановом режиме, необходимые уточнения в план-график выполнения работ уже внесены и не повлияют на сроки завершения работ по контракту».

Криворучко добавил, что корабелы успели выполнить все работы на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в плавучем доке. Также на корабле планируется заменить и отремонтировать элементы главной энергетической установки, модернизировать электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, установить и модернизировать «средства, обеспечивающие эксплуатацию авиационного крыла крейсера».

Напомним, в Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул ремонтный док ПД-50, сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала причины и оценивала последствия инцидента.