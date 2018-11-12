Песков ответил на отказ организаторов церемонии в Париже зачитывать письма русских солдат

Москва обратила внимание на то, что во время церемонии к 100-летию окончания Первой мировой войны в Париже не были зачитаны письма русских солдат, однако Кремль относится с уважением к такому решению организаторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время торжественной церемонии 11 ноября у Триумфальной арки в Париже восемь французских выпускников зачитывали свидетельства очевидцев перемирия, в том числе записи французского, британского, американского и немецкого солдат, китайского рабочего и французской девушки, передает РИА «Новости».

«Мы действительно на это внимание обратили. Действительно, наверное, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны – это очень сложная и полная противоречий история. Но, скажем так, на каких языках зачитывали чьи воспоминания – это, скорее, было решение организаторов, и мы к этому решению относимся с уважением», – отметил Песков.

Он выразил уверенность в том, что в Париже помнят о подвигах русских солдат во Франции, где сражались около 20 тыс. военнослужащих Русского экспедиционного корпуса.

«Они, в том числе, защищали французов, защищали Францию, поэтому об этом во Франции помнят. Это мы знаем», – добавил пресс-секретарь президента.

В мероприятиях у Триумфальной арки в Париже в день 100-летия со дня окончания Первой мировой войны принял участие президент России Владимир Путин. Он в том числе возложил цветы к памятнику солдатам Русского экспедиционного корпуса.