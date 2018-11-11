Путин возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса в Париже

Президент России Владимир Путин в Париже возложил цветы к памятнику воинам Русского экспедиционного корпуса, которые сражались во время Первой мировой войны во Франции.

В мероприятии также приняли участники ученики русской школы Бордо-Кодеран, дети и внуки членов Русского экспедиционного корпуса. Церемония состоялась после мероприятий у Триумфальной арки в честь 100-летия окончания Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

Памятник воинам Русского экспедиционного корпуса находится у моста Александра III и дворца Гран-Пале в историческом центре Парижа. Его открывал в 2011 году Путин.

Путин прибыл в Париж в воскресенье. По прибытии он поздоровался с Макроном, Меркель и Трампом.

Отметим, что президент США Дональд Трамп во время визита во Францию не стал посещать американское военное кладбище времен Первой мировой войны, сославшись на «плохую погоду».