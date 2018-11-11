Внук Черчилля назвал Трампа «жалким недоумком»

Во время визита во Францию президент США Дональд Трамп не стал посещать американское военное кладбище времен Первой мировой войны, сославшись на «плохую погоду», пишет The Independent, отмечая, что за это он был раскритикован на Западе.

Трамп должен был посетить американское кладбище во французской деревне Белло, которая в 1918 году стала полем сражения, позволившего американцам и французам отбросить немцев. В боях тогда погибло более 1,8 тыс. американских военнослужащих. Сражение навсегда вписали в историю Корпуса морской пехоты США, передает RT текст статьи Independent.

Он должен был возложить венок на кладбище, но его вертолет не смог прибыть в деревню в 80 км от Парижа из-за ливня.

За это Трамп был раскритикован и в США, и в остальных странах Запада.

Так, его осудил внук Уинстона Черчилля, депутат от Консервативной партии Великобритании Николас Соумс - он назвал Трампа «жалким недоумком», а бывший составитель речей Джорджа Буша-младшего Дэвид Фрум заметил, что ситуация, при которой американский президент, находясь во Франции, не отдал бы дань почтения американским солдатам, просто «невероятна».

Поведение Трампа возмутило и экс-заместителя советника по национальной безопасности при президенте Обаме Бена Родса, который заявил, что произошедшее не укладывается в голове.

«Я участвовал в подготовке всех визитов президента Обамы на протяжении 8 лет. Мы всегда допускали возможность дождя. Всегда», – заявил он.

В итоге вместо президента участие в церемонии примут глава аппарата Белого дома генерал морской пехоты в отставке Джон Келли с супругой и госсекретарь Майк Помпео.

The Independent напоминает, что во время войны во Вьетнаме в 1960-х американский лидер пять раз получал отсрочку от армии: четырежды по причине учебы и один раз – из-за остеофита на пятке. При этом во время предвыборной кампании Трамп так и не сумел вспомнить, на какой именно ноге у него был костный нарост, и назвал ту проблему «временной» и «не слишком серьезной».

Напомним, в июне прошлого года во время проливного дождя президент России Владимир Путин не стал укрываться под зонтом на церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби.