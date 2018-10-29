Путин поздоровался с Трампом в Париже

Президент России Владимир Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом у Триумфальной арки в Париже, лидеры поздоровались за руку.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Putin saluda a Macron, Merkel y Trump a su llegada a la ceremonia por el Centenario del #Armisticio100 https://t.co/K8lD664ED8 pic.twitter.com/9Ns0gvLP1x — (@euronewses) 11 ноября 2018 г.

Он также поприветствовал Макрона и его супругу, жену Трампа Меланью и канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Путин прибыл в Париж в воскресенье. Ожидается краткая встреча с Трампом за рабочим завтраком, в ходе которой лидеры собираются обсудить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.