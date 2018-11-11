ВСУ раскрыли детали гибели украинских силовиков под Донецком

Представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время брифинга рассказал подробности гибели двух бойцов ВСУ к северу от Донецка.

«Вчера днем, во время рекогносцировки местности и проведения инженерной разведки на светлодарском направлении, в результате срабатывания взрывного устройства, которое было установлено оккупантами, погибли двое военных, 1974 и 1976 г.р.», – сообщил Гуцуляк, передает «112 Украина».

По его словам, еще двое украинских военных получили ранения разных степеней, они были госпитализированы.

Ранее в ДНР сообщали, что двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ подорвались на собственной мине к северу от Донецка. Отмечалось, что украинские силовики были в нетрезвом состоянии.