Пьяные военнослужащие ВСУ подорвались на собственной мине у Донецка

Двое военнослужащих 92-й бригады ВСУ подорвались на собственной мине к северу от Донецка, сообщил начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

В ночь на 9 ноября украинские военнослужащие отмечали предстоящее убытие с передовой, передает Донецкое агентство новостей.

«Отправили двух бойцов за дополнительной порцией алкоголя в населенный пункт Верхнеторецкое. При возвращении обратно боевики отклонились от установленного маршрута и подорвались на собственной мине», – рассказал Безсонов.

По его данным, один военнослужащий погиб, другой получил тяжелые ранения.

Он уточнил, что военные не стали покупать алкоголь в магазине, а «под угрозой применения оружия ограбили магазин».

В сентябре представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении.

В августе сообщалось, что разведгруппа ВСУ подорвалась на собственных минах в «серой зоне» на территории Донбасса.