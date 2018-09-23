Три украинских силовика подорвались на собственной мине

Трое украинских военных подорвались на собственном минном заграждении, они госпитализированы, сообщил официальный представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Ночью 20 сентября при осуществлении смены личного состава на позиции трое военнослужащих одного из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады получили ранения при подрыве на своем же минно-взрывном устройстве», – приводит его слова «Луганский информационный центр».

Военные госпитализированы в больницу Северодонецка, состояние двоих оценивается как средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

В конце августа в ЛНР сообщали, что военнослужащие ВСУ минируют участки вблизи населенных пунктов в Донбассе, в частности, возле Катериновки, которая находится под контролем Киева.