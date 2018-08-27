Украинских силовиков заметили за минированием участков у населенных пунктов в Донбассе

Военнослужащие ВСУ минируют участки вблизи населенных пунктов в Донбассе, в частности, возле Катериновки, которая находится под контролем Киева, заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские силовики продолжают установку минно-взрывных заграждений вблизи населенных пунктов, в районах дислокации своих подразделений. Так, на данный момент активность в этом направлении проявляют подразделения 14-й бригады в районе населенного пункта Катериновка», – передает его слова РИА «Новости».

Марочко отметил, что минирование территорий возле населенных пунктов угрожает безопасности местных жителей.

В начале августа разведгруппа ВСУ подорвалась на собственных минах в «серой зоне» в Донбассе.