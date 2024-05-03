Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.8 комментариев
Комитет Госдумы одобрил запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, направленные на запрет лицам со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней.
Согласно поправкам, закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», передает ТАСС.
Это означает, что люди, включенные в реестр иностранных агентов, не смогут баллотироваться в Государственную думу, региональные парламенты, органы местного самоуправления, а также на другие выборные должности.
Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками.