Комитет Госдумы одобрил запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам

Tекст: Ольга Никитина

Согласно поправкам, закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» дополняется новой нормой о том, что «кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», передает ТАСС.

Это означает, что люди, включенные в реестр иностранных агентов, не смогут баллотироваться в Государственную думу, региональные парламенты, органы местного самоуправления, а также на другие выборные должности.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, которые подали в избирком документы с ошибками и опечатками.