Подозреваемый в изнасиловании дознавательницы полицейский пошел по пути Цеповяза

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, подозреваемый в изнасиловании дознавательницы, попросил передать ему в СИЗО дорогой спортивный костюм марки Balenciaga.

Стоимость спортивного костюма составляет около 100 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее скандал разгорелся из-за появления фотографии из амурской ИК-3, на которой запечатлен член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз с икрой, крабами и мобильным телефоном. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.

Напомним, начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы. Суд отклонил их апелляции на арест. В пятницу стало известно, что потерпевшая отказалась от полиграфа.