Житель Благовещенска рассказал, как у Цеповяза появилась икра

Продукты для осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза покупал житель Благовещенска, который тратил на это до 100 тыс. рублей.

Носить передачи Цеповязу мужчину попросила жена осужденного в октябре 2015 года. Он согласился, так как нужны были деньги, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Шикарных продуктов как таковых там не было. Да, покупал два-три раза икру по полкилограмма, но это не запрещено, ее можно. Крабов я ни разу не покупал, это точно. Тратил ориентировочно до 100 тыс. рублей», – сказал он.

Также он покупал бытовую химию, белье, но «ничего запрещенного».

«С Цеповязом я был на связи. Когда нужно ему было, он звонил с разных номеров», – уточнил он.

Мужчина отметил, что уже полгода не поддерживает «никакие отношения».

По его словам, он проходил в колонию только один раз, в день открытых дверей. Все остальное время он передавал продукты в окно.

«Плохого я ничего не делал, помогал человеку. Мне написали список, какие продукты нужны, я купил, отвез, все сделал через передачу, мне заплатили за это деньги и все. Меня больше ничего не интересовало», – отметил он.

Между тем адвокат Цеповяза Роман Боков сообщил, что в воскресенье заключенного переведут из ШИЗО в камеру, передает РИА «Новости».

«Согласно предоставленным документам, Вячеслава поместили в ШИЗО из-за нарушений правил внутреннего распорядка: он не явился на завтрак. Он сказал мне, что действительно не пошел на завтрак, так как сильно болел живот, и он обратился в медсанчасть. А медсанчасть дает справку, что он не обращался», – пояснил он.

Ранее в пятницу в ОНК Амурской области сообщили о намерении проверить условия содержания Цеповяза в колонии строгого режима.

В четверг следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографии, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Стало известно, что Цеповяза отправили в штрафной изолятор, чтобы обеспечить его безопасность.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.