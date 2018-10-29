Выяснилось, почему на самом деле Цеповяза отправили в ШИЗО

Осужденного на 20 лет члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) колонии в Амурской области, чтобы обеспечить его безопасность, заявил источник в правоохранительных органах.

«Появилась оперативная информация о том, что на него поступил «заказ», в связи с чем были приняты упреждающие меры – его поместили в ШИЗО, где он пребывает один, это охраняемое помещение и туда не зайдешь просто так с заточкой», – передает его слова ТАСС.

На ваш взгляд Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных? Да, для всех заключенных

Да, но не для осужденных за насильственные преступления

Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

Нет, условия содержания должны стать еще жестче



Ранее в УФСИН по Амурской области заявили, что Цеповяза поместили в штрафной изолятор из-за нарушения распорядка дня.

Напомним, в Сети опубликовали фотографии, на которых приговоренный к 20 годам Цеповяз позирует с мобильным телефоном и ест икру, шашлык и крабовое мясо. СК начал проверку.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.