ОНК решила проверить условия содержания Цеповяза в колонии

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Амурской области проверит условия содержания осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима, сообщила председатель ОНК Наталья Охотникова.

«Будем выезжать (в колонию). Намерены зафиксировать условия содержания. Сейчас в СМИ пускается неверная информация, что он содержится в каких-то условиях, что у него все там хорошо. Ничего подобного, он содержится в обычных условиях, данную информацию мы будем фиксировать», – сказала РИА «Новости» Охотникова.

В четверг следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографии, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.

Стало известно, что Цеповяза отправили в штрафной изолятор, чтобы обеспечить его безопасность.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему эти фотографии вызвали сильное возмущение в обществе.