Изнасилованная дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа

Дознавательница из Уфы, заявившая об изнасиловании коллегами-полицейскими, отказалась проходить полиграф, сообщила адвокат одного из подозреваемых Валерия Посохова.

Посохова сообщила, что потерпевшая якобы отказывается от прохождения полиграфа, так как не помнит деталей произошедшего, передает ГТРК «Башкортостан».

Адвокат также опровергла сообщение о выявлении биологических материалов во время экспертизы по делу.

В четверг подозреваемым в изнасиловании дозновательницы предъявили обвинение.

Напомним, начальника одного из отделов УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летней коллеги. Суд отклонил их апелляции на арест.