Закон о нарушении границы россиянами вступил в силу на Украине

На Украине начал действовать закон, по которому вводится уголовная ответственность для россиян, незаконно пересекающих украинскую границу.

Киев заявлял, что действие этого закона будет распространяться и на Крым, который Украина считает своей территорией, передает РИА «Новости».

По украинскому законодательству, граждане России могут въезжать на полуостров только через блокпосты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данный закон, заявила, что украинские власти продолжают нагнетать истерику накануне выборов.

Юристы разъясняли, кому из россиян может грозить тюрьма за въезд на Украину.