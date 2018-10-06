Бывший американский военный признался в попытке отравить Путина

Бывший американский военный Клайд Аллэн Третий, подозреваемый в отправке писем с ядом рицином в Белый дом и Пентагон, заявил, что аналогичные «ядовитые» послания направил президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй.

Из обнародованных телеканалом KUTV судебных документов стал известно, что бывшему американскому военному в пятницу были предъявлены обвинения по пяти пунктам, ему грозят десятки лет в тюрьме, передает РИА «Новости».

Обвиняемый сообщил следователям, что поместил в каждый конверт касторовое семя, которые приобрел в интернете, после чего в районе 24 сентября 2018 года «отправил письма из расположенного рядом с его домом почтового отделения» в Белый дом и Пентагон.

Согласно документам суда, в касторовых семенах содержится токсичное вещество рицин, извлечение которого «не требует технических знаний».

Обвиняемый также признался, что отправил письма с аналогичным содержимым генпрокурору США Джеффу Сешнсу, королеве Англии и российскому президенту Владимиру Путину.

По словам бывшего американского военного, он хотел «оставить послание», однако не пояснил, что имеет в виду.

Напомним, во вторник сотрудники почтового отделения Пентагона обнаружили в двух посылках отравляющее вещество рицин. В среду секретная служба США перехватила подозрительный конверт, адресованный главе Белого дома Дональду Трампу. В тот же день появился подозреваемый в рассылке посылок с ядом.