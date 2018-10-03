Секретная служба перехватила адресованный Трампу подозрительный конверт

Секретная служба США сообщила о перехвате подозрительного конверта, адресованного американскому президенту Дональду Трампу.

Уточняется, что конверт был перехвачен 1 октября. Он был получен не в Белом доме, заверили в секретной службе, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что сотрудники почтового отделения Пентагона обнаружили в двух пришедших в ведомство посылках отравляющее вещество рицин.

Напомним, в 2014 году американец, признанный виновным в отправке писем со смертельно опасным ядом рицином на имя президента США Барака Обамы, был приговорен к 25 годам тюрьмы.