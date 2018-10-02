В посылках Пентагону нашли смертельно опасное вещество

Сотрудники почтового отделения Пентагона обнаружили в двух пришедших в ведомство посылках отравляющее вещество рицин.

Представитель Пентагона сообщил, что опасные посылки поступили в центр по сортировке почты, предназначенной для военного ведомства. Центр находится в отдельном здании на территории Пентагона, поэтому токсичное вещество не попало в здание министерства обороны США.

Вся почта, полученная Пентагоном в понедельник, была помещена в карантин, отметил собеседник CNN.

Сообщается, что дальнейшее расследование инцидента будет проводить ФБР.

В 2014 году американец, признанный виновным в отправке писем со смертельно опасным ядом рицином на имя президента США Барака Обамы, был приговорен к 25 годам тюрьмы.

Рицин – белковый токсин растительного происхождения. Способы применения рицина в качестве оружия массового поражения изучались военными ведомствами разных стран, начиная с Первой мировой войны. Одним из наиболее известных инцидентов с применением рицина стало убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, который был отравлен в 1978 году при помощи укола зонтиком особой конструкции.