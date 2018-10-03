Появился подозреваемый в рассылке посылок с ядом Белому дому и Пентагону

В рассылке посылок с ядом рицином в Белый дом и Пентагон подозревается бывший военнослужащий ВМС США, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Имя подозреваемого не называется. Неизвестно также, арестован ли он. При этом вычислить его оказалось легко – мужчина указал обратный адрес на конвертах, передает РИА «Новости».

Пакеты со следами рицина были направлены в Белый дом, офис главы Пентагона Джеймса Мэттиса и главкома ВМС Джона Ричардсона, и сенатору от Техаса Теду Крузу.