Захарова назвала кампанию #MeToo несусветным позорищем

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала кампанию #MeToo, уточнив, что она нанесла удар по тем, кто реально отстаивает права женщин.

«Какое же несусветное позорище вышло из всей этой кампании #MeToo. И какой колоссальный удар нанесен по тем, кто реально, а не пафосно-бутафорски, отстаивает права женщин. Я об этом уже говорила, но повторю: решение проблемы и кампанейщина – разные вещи. А в данном случае кампанейщина навредила решению проблемы», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что ситуация в Соединенных Штатах на фоне движения #MeToo стала «страшной» для молодых американских мужчин.

Российская феминистка Анна Федорова раскритиковала его слова, назвав их передергиванием фактов. Кроме того, она привела статистику, согласно которой среди жертв сексуальных домогательств 90% – женщины.

Ранее Захарова предлагала свой вариант борьбы с харассментом: по ее мнению, женщины, столкнувшиеся с домогательствами, должны сразу обратиться в полицию.

Напомним, в 2017 году в США разгорелся скандал вокруг обвинений в изнасилованиях и домогательствах. Первым обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштена, который подозревается в сексуальных домогательствах в отношении нескольких известных женщин. При этом сам Вайнштейн не признает своей вины.