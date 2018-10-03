Трамп рассказал о «страшных временах» для молодых американских мужчин

Ситуация в Соединенных Штатах на фоне движения #MeToo, участники которого выступают против сексуальных домогательств, стала «страшной» для молодых американских мужчин, заявил президент США Дональд Трамп.

Так он прокомментировал заявление своего сына, Дональда Трампа-младшего, признавшегося, что на фоне движения #MeToo больше беспокоится о судьбе своих сыновей, чем дочерей.

«Ну, я бы сказал, что это очень страшные времена для молодых мужчин в Америке, когда ты можешь быть виновен в чем-то, в чем ты можешь быть невиновен», – передает РИА «Новости» слова американского лидера.

«Тяжелые вещи происходят», – посетовал он. «Вы можете быть образцовым человеком на протяжении 35 лет, и вдруг появляется кто-то и говорит, что ты сделал то-то и то-то, и называют трех свидетелей, а они в свою очередь пока не подтверждают ее слова», – сказал Трамп.

Ситуацию, когда кого-то объявляют виновным еще до того, как это удалось доказать, Трамп назвал страшной. Он призвал к тому, чтобы работала формула «невиновен до того, пока не доказана твоя вина».

«Не обязательно это будет женщина, как все говорят, но кто-то может обвинить вас в чем-то и вы автоматически уже виновны Это очень, очень плохие вещи происходят сейчас», – заключил Трамп.

Напомним, в США разразился грандиозный скандал вокруг обвинений в изнасилованиях и домогательствах. Первой его жертвой стал продюсер Харви Вайнштен, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. При этом сам Вайнштейн не признает себя виновным.

История, поначалу затронувшая звезд шоу-бизнеса, актеров и знаменитостей, распространилась на все сферы жизни. В скандал оказались вовлечены и политики, причем не только американские.