Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Песков заявил о важности совещания по авиастроению с участием Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на высокую значимость совещания по вопросам авиастроения, состоявшегося при участии президента Владимира Путина.
«Вы знаете, что вчера, собственно, до вечера Путин занимался вопросами авиастроения в нашей стране, вопросами гражданской авиации, авиаперевозок граждан Российской Федерации. Совещание было важное», – отметил представитель Кремля, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о вхождении страны в четверку производителей авиационных двигателей.
Глава государства поручил увеличить выпуск новых отечественных гражданских самолетов.
Российский лидер призвал укреплять технологическую независимость национальной авиаотрасли.