Вайнштейн в суде отверг обвинения

Кинопродюсер Харви Вайнштейн на суде заявил о своей невиновности в ответ на обвинения в изнасилованиях.

Вайнштейн отрицательно ответил на вопрос судьи верховного суда Нью-Йорка о том, признает ли он свою вину, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Washington Post.

Напомним, Вайнштейна арестовали 25 мая, после того, как он добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.