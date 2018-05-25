Вайнштейна арестовали

В пятницу скандально известный кинопродюсер Харви Вайнштейн был арестован после того, как добровольно явился в полицейский участок в Нью-Йорке.

Вайнштейну было предъявлено обвинение в изнасиловании и сексуальном насилии, сообщает CNN.

Ronan Farrow, who won the Pulitzer prize reporting on Harvey Weinstein accusations, says this is an "incredible and unexpected moment." https://t.co/Oo9YiVZdDH — Meg Wagner (@megwagner) 25 мая 2018 г.

В пятницу вечером он предстанет перед судом в Манхэттене, где будет решаться вопрос о залоге.

Ранее газета New York Times сообщала, что залог кинопродюсера якобы составит 1 млн долларов.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.