Прокуратура Нью-Йорка решила предъявить обвинения Вайнштейну

Прокуратура нью-йоркского района Манхэттен планирует предъявить обвинения в изнасиловании скандально известному кинопродюсеру Харви Вайнштейну.

Ожидается, что ему предъявят обвинения в изнасиловании первой степени (с отягощающими обстоятельствами) одной женщины и в сексуальном насилии первой степени в отношении другой пострадавшей, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Газета New York Times сообщала, что Вайнштейн якобы обговорил условия залога, который составит 1 млн долларов; кроме того, ему придется носить специальное мониторинговое устройство, а его передвижения будут ограничены – кинопродюсер сдаст паспорт и откажется от зарубежных поездок.

Напомним, скандал вокруг Вайнштейна, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин, породил волну обвинений в домогательствах, коснувшейся множества политиков, актеров и других известных людей.