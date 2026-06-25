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Родригес поблагодарила Путина за соболезнования в связи с землетрясением
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за соболезнования в связи с землетрясением.
Уполномоченный президент Венесуэлы Родригес выразила признательность главе российского государства Владимиру Путину за слова поддержки после разрушительного землетрясения, передает РИА «Новости».
«Мы выражаем глубокую благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Путину за его послание с соболезнованиями и словами солидарности в связи с трагическими последствиями землетрясения, произошедшего в Венесуэле», – написала Родригес в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям Венесуэлы из-за гибели людей после разрушительного землетрясения.
Число жертв землетрясения достигло 164 человек.
Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.