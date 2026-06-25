Песков назвал парадоксальным желание Польши восстанавливать Украину

Tекст: Вера Басилая

В Кремле прокомментировали проведение международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на противоречия в действиях Варшавы.

«Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам – парадоксальная ситуация», – отметил представитель Кремля.

Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 организована совместно Киевом и Варшавой. Мероприятие проходит 25 и 26 июня, в нем участвуют руководители двух стран и представители бизнеса. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщал о планах подписать около 200 коммерческих соглашений.

Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии украинского премьера Юлии Свириденко на конференции по восстановлению Украины.

Ранее Туск заявил о большей эффективности конференции в Гданьске без участия Владимира Зеленского.

Глава правительства и украинский лидер не пригласили на форум президента республики Кароля Навроцкого.