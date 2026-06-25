Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Песков оценил планы Польши восстанавливать Украину
Песков назвал парадоксальным желание Польши восстанавливать Украину
Стремление Варшавы помочь Украине выглядит противоречиво на фоне публичного прославления Киевом нацистов, ответственных за преступления против польского народа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали проведение международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на противоречия в действиях Варшавы.
«Полякам это очень не нравится, с одной стороны. С другой стороны, они собираются восстанавливать Украину, которая поклоняется этим нацистам – парадоксальная ситуация», – отметил представитель Кремля.
Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 организована совместно Киевом и Варшавой. Мероприятие проходит 25 и 26 июня, в нем участвуют руководители двух стран и представители бизнеса. Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее сообщал о планах подписать около 200 коммерческих соглашений.
Польский премьер-министр Дональд Туск пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии украинского премьера Юлии Свириденко на конференции по восстановлению Украины.
Ранее Туск заявил о большей эффективности конференции в Гданьске без участия Владимира Зеленского.
Глава правительства и украинский лидер не пригласили на форум президента республики Кароля Навроцкого.