Феминистка отреагировала на заявление Трампа о «страшных временах» для мужчин

«Это абсолютное передергивание, потому что никто никого не объявляет виновным без решения суда. Это заявление подогревает страх людей», – заявила газете ВЗГЛЯД российская феминистка, писатель и блогер Анна Федорова.

Так она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что ситуация в Соединенных Штатах на фоне движения #MeToo стала «страшной» для молодых американских мужчин.

«Во-первых, здесь идет абсолютное передергивание, потому что никто никого не объявляет виновным без решения суда. Все эти пугалки про то, что мужчин просто так хватают и тащат в тюрьму за высказанное обвинение – это не так, этого не происходит. Во-вторых, очень показательно, что при статистике изнасилования (более 90% жертв – женщины), Трамп говорит, что страшно ему за мужчин, а не за женщин. Если посмотреть на эту ситуацию глазами нормального и здорового человека, то, в первую очередь, должно быть страшно за женщин, поэтому эта формулировка сама по себе оскорбительна», – заявила Федорова корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, комментируя заявление президента США.

По ее словам, многие мужчины, совершившие 10-20 лет назад что-то подобное, сейчас чувствуют себя очень неуютно.

«Они понимают, что их истории из прошлого, которые заметены под ковер, могут сейчас достать, и начать с ними разбираться. И это хорошо, потому что если у людей будет ощущение неотвратимости наказания за изнасилование, то это снизит масштаб подобных преступлений. В целом это кликбейтовое заявление (набирающее много просмотров в СМИ, прим ВЗГЛЯД), которое подогревает страх людей: часть населения думает, что сейчас будут мужчин бросать в тюрьму за подозрение, но по факту я расцениваю это заявление негативно, потому что ничего хорошего для женщин от него не будет», – подытожила Анна Федорова.

Напомним, в 2017 году в США произошел скандал вокруг обвинений в изнасилованиях и домогательствах. Первым обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштена, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. При этом сам Вайнштейн не признает себя виновным.