Феминистка отреагировала на заявление Трампа о «страшных временах» для мужчин

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3 октября, среда  |  Последнее обновление — 16:09  |  vz.ru
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Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет

Украина снова надеется на чудоФото: Yuri Gripas/Reuters
Еще четыре года назад украинская власть радовалась, что Международный валютный фонд утвердил кредитную программу помощи стране. Ведь западные партнеры обещали экономическое чудо. Однако теперь в украинском правительстве звучат совсем другие слова. Там впервые осознали, что стали заложниками МВФ, а сбежать из долгового плена не так-то просто. Что же пошло не так? Подробности...
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В чем единственное положительное последствие трагедии октября 1993-го

В сентябре 1993-го Борис Ельцин решил силой получить всю полноту властиФото: ТАСС
Исполняется четверть века октябрьскому перевороту – событиям, которые стали неизбежным продолжением развала СССР. Тогда в Москве пролилась кровь наших граждан – а отрешенный от должности президент Ельцин вошел в историю как человек, отдавший приказ стрелять из танков по распущенному им парламенту. Трагедия октября 1993-го никогда не должна повториться – и залогом этому, как ни странно, является Конституция, принятая после окончания двоевластия. Подробности...
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Кто из иерархов РПЦ на Украине согласится предать Москву

Вероятный «патриарх всея Украины» Симеон когда-то служил хранителем резиденции патриарха Алексия в МосквеФото: orthodox.vinnica.ua
Томос Киеву еще не дали, а среди украинских раскольников уже разворачивается схватка за власть в будущей церкви. Без пяти минут «патриархом всея Украины» уже считается митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий), любимец президента Петра Порошенко. Правда, пока Симеон публично от РПЦ не отрекался. Сообщается, что просьбу об автокефалии тайно подписали 10 иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Кто же эти 10 отступников? Подробности...
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Теперь Скрипаль предал и британцев

Так выглядит обложка книги о СкрипалеФото: Henry Holt and Company
Сергей Скрипаль, как оказалось, «бессовестный русский националист», приветствовавший возвращение Крыма и «ненавидевший правительство Ельцина». Британский журналист, который несколько часов беседовал с бывшим полковником ГРУ уже после его отравления, обескуражен. Как же так – он работал на MI6, а ностальгирует по России! Однако поведению Скрипаля все же можно найти объяснение. Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Слова не могут быть уголовно наказуемы

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Следующий шаг по 282-й должен быть такой: резко ограничить круг экспертов, которые могут признавать материал экстремистским. Лицензировать их, сертифицировать или как-то иначе убирать из этой истории идиотов, признающих пропагандой нацизма пост с кадрами старых советских фильмов. Подробности...
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От Рейхстага потянуло бензинчиком

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я думал, когда рейтинг AfD достигнет 20 процентов поддержки, произойдет что-нибудь страшное. Я ошибался. Было достаточно 17–18 процентов, чтобы был раскрыт неонацистский заговор с целью свергнуть демократию в Германии. Подробности...
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Откуда берутся АУЕвшие дети

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Подростки собирают «грев» и «общак», готовятся к суровой жизни «на зоне», иногда грабят, иногда разбойничают, а иногда, одурев и окончательно утратив связь с реальностью, убивают – жестоко, страшно и отвратительно. Подробности...
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      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Чудовищное землетрясение и цунами в Индонезии унесли сотни жизней

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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
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        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Феминистка отреагировала на заявление Трампа о «страшных временах» для мужчин

             3 октября 2018, 15:35
          Фото: facebook.com/anna.october
          Текст: Виктория Федотова

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          «Это абсолютное передергивание, потому что никто никого не объявляет виновным без решения суда. Это заявление подогревает страх людей», – заявила газете ВЗГЛЯД российская феминистка, писатель и блогер Анна Федорова.

          Так она прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа, который сообщил, что ситуация в Соединенных Штатах на фоне движения #MeToo стала «страшной» для молодых американских мужчин.

          «Во-первых, здесь идет абсолютное передергивание, потому что никто никого не объявляет виновным без решения суда. Все эти пугалки про то, что мужчин просто так хватают и тащат в тюрьму за высказанное обвинение – это не так, этого не происходит. Во-вторых, очень показательно, что при статистике изнасилования (более 90% жертв – женщины), Трамп говорит, что страшно ему за мужчин, а не за женщин. Если посмотреть на эту ситуацию глазами нормального и здорового человека, то, в первую очередь, должно быть страшно за женщин, поэтому эта формулировка сама по себе оскорбительна», – заявила Федорова корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, комментируя заявление президента США.

          По ее словам, многие мужчины, совершившие 10-20 лет назад что-то подобное, сейчас чувствуют себя очень неуютно.

          «Они понимают, что их истории из прошлого, которые заметены под ковер, могут сейчас достать, и начать с ними разбираться. И это хорошо, потому что если у людей будет ощущение неотвратимости наказания за изнасилование, то это снизит масштаб подобных преступлений. В целом это кликбейтовое заявление (набирающее много просмотров в СМИ, прим ВЗГЛЯД), которое подогревает страх людей: часть населения думает, что сейчас будут мужчин бросать в тюрьму за подозрение, но по факту я расцениваю это заявление негативно, потому что ничего хорошего для женщин от него не будет», – подытожила Анна Федорова.

          Напомним, в 2017 году в США произошел скандал вокруг обвинений в изнасилованиях и домогательствах. Первым обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштена, который подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. При этом сам Вайнштейн не признает себя виновным.


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