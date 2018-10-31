Казахстан принял решение по требованию компенсаций за аварию «Союза»

Казахстан не будет требовать с России возмещения ущерба после аварии «Союза», сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности страны Бейбут Атамкулов.

«Мы не будем предъявлять никакого ущерба... Это сугубо технический вопрос Роскосмоса. Они сообщат официально. Предварительно – это нештатная ситуация с отсоединением боковой ступени ракеты», – цитирует Атамкулова РИА «Новости».

Во вторник стало известно, что перед запуском грузовика «Прогресс МС-10» с Байконура боковые блоки ракеты «Союз-ФГ» отсоединят и проверят, чтобы избежать аварии, аналогичной случившейся 11 октября.

Позже стало известно, что спровоцировало аварию. При этом комиссия опровергла основную версию аварии «Союза».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что происходит сегодня в российской космической отрасли.