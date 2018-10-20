Сборщики на Байконуре «с силой вогнали» боковой блок «Союза» в центральный

При монтаже ракеты-носителя «Союз-ФГ» на Байконуре сборщики с силой вогнали выступ бокового блока в паз на центральном блоке, а после нанесли смазку, сообщил источник в ракетно-космической отрасли, объясняя причины аварии.

Во время сборки работники «слегка загнули левый выступ», поэтому он тяжело входил в паз и его «вогнали с силой», а когда «ступень опустилась на него всей массой, выступы, по сути, встали в распорку», заявил он.

«Чтобы при разделении ступень легче вышла, в отверстие нанесли смазку», – заявил источник РИА «Новости».

В итоге шаровая опора бокового блока во время полета протаранила центральный блок.

На заседании аварийной комиссии в Ракетно-космическом центре «Прогресс» в Самаре специалисты заявили, что временами такие отходы от технологической документации сборки происходят.

11 октября произошла авария, ставшая первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике.