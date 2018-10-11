В Роскосмосе уточнили, когда был поврежден приведший к аварии «Союза» датчик

Погнутый шток (датчик) от бокового блока ракеты-носителя «Союз-ФГ», найденный на месте падения, доказывает, что он был поврежден при сборке ракеты на Байконуре, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«По характерным повреждениям стало понятно, что шток был поврежден не при падении, а во время сборки. Он стал основным материальным доказательством этой версии», – сказал источник РИА «Новости».

В то же время другой источник сообщил, что комиссия исключила версию саботажа при сборке, полагая, что повреждение датчика произошло «не специально».

В четверг Роскосмос вместе со следственными органами определил возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября.

ЧП с «Союзом-ФГ» стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике.