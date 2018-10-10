Установлены виновные в аварии ракеты-носителя «Союз»

Комиссия Роскосмоса вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября, сообщил источник на космодроме Байконур.

«С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры – их задача была не допустить неправильных действий», – передает слова источника РИА «Новости».

Фамилии сборщиков, которые могли допустить ошибку, указаны в «бортовых журналах», изъятых следствием – там содержатся данные обо всех операциях, которые были выполнены с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. Также в них содержатся данные о выполнявших и контролировавших эти операции, дата и время проведения работ.

Изъята и документация на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре.

Ранее источники сообщили, что причиной аварии «Союза» может быть ошибка, допущенная в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур.

Напомним, на прошлой неделе произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ» при взлете с кораблем «Союз МС-10». Экипаж уберегла от гибели система аварийного спасения космического корабля.

Авария произошла из-за того, что один из боковых блоков ракеты не отделился, как положено, и первая ступень ракеты столкнулась со второй.