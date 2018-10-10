Установлена ошибка, приведшая к аварии «Союза»

Члены комиссии по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз» склоняются к версии, что это может быть ошибка, допущенная в ходе сборки изделия в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур», сообщают источники.

В среду во время визита делегации Роскосмоса в самарский ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», куда доставлены обломки ракеты-носителя «Союз-ФГ», глава корпорации Дмитрий Рогозин заслушал доклады о результатах исследования, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, большинство экспертов, участвующих в расследовании аварии, считают, что причиной стала механическая неполадка.

«По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном. Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», – отметил источник, близкий к Минобороны.

В среду стало известно, что комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» проверит свои выводы о причинах произошедшего с помощью нескольких натурных экспериментов с системой разделения бокового блока первой ступени ракеты от второй ступени.

Ожидается, что окончательное заключение о причинах аварии комиссия обнародует в субботу.

Ранее в Роскосмосе сообщали, что первый пилотируемый полет планируется на начало декабря, до этого пройдут три беспилотных пуска.

Работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» были приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

Напомним, на прошлой неделе система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя.