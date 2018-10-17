Роскосмос назвал условия следующего пилотируемого запуска «Союза»

Роскосмос проведет три беспилотных пуска ракет «Союз» до того, как пройдет пилотируемый запуск, сообщил исполнительный директор корпорации Сергей Крикалев.

«Пуск ракеты-носителя «Союз» будет осуществлен после того, как комиссия не только обнаружит в чем дело, но и будут приняты мероприятия по предотвращению подобной ситуации в будущем. Для полета пилотируемого корабля, по существующим правилам, должен быть хотя бы один беспилотный пуск после аварии», – цитирует Крикалева ТАСС.

Он отметил, что первый пилотируемый полет планируется на начало декабря. До этого пройдут три пуска – пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарат и пуск беспилотного корабля «Прогресс».

«Необходимых подтверждений будет более чем достаточно для того, чтобы отпускать следующий экипаж», – отметил Крикалев.



Он добавил, что принципы системы безопасности и спасения космонавтов, разработанные для пилотируемых запусков ракет «Союз», будут использоваться для лунных программ.

«Я хочу сказать, что даже в будущих каких-то лунных программах, когда мы будем летать за пределы низкой околоземной орбиты, та логика, по которой строилась система обеспечения безопасности экипажа, когда мы делаем все системы так, что один отказ не должен влиять на программу (полета) и два отказа не должны влиять на безопасность экипажа. Эта логика правильная», – сказал он.

По его словам, новый отбор в российский отряд космонавтов начнется в ближайшее время, передает РИА «Новости».

«Весной следующего года они завершат свою подготовку, и мы надеемся, что к этому времени мы завершим и отбор следующего отряда», – пояснил он.

Во вторник в Роскосмосе сообщали, что отправка очередного экипажа на Международную космическую станцию (МКС) пройдет в первых числах декабря.

Американский астронавт Скотт Келли оценивал надежность российских ракет.

Ранее стало известно, что работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

Напомним, на прошлой неделе система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя. Названы возможные причины аварии.