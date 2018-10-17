Для выявления причины аварии с «Союзом» решено провести натурные эксперименты

Комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» намерена удостовериться в выводах о причинах произошедшего с помощью нескольких натурных экспериментов с системой разделения бокового блока первой ступени ракеты от второй ступени, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Осталось провести несколько экспериментов, чтобы подтвердить выводы комиссии», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что специалистам уже ясна причина аварии, а экспериментальная отработка покажет возможность реализации сделанных выводов.

В субботу аварийная комиссия подпишет окончательное заключение о причинах аварии, отметил источник. Тогда же, по его словам, будут оглашены результаты работы комиссии. Со следующей недели возможно будет продолжение пусков всего семейства ракет «Союз».

Комиссия считает, что инцидент произошел из-за невыхода штока концевого датчика, который подает команду на пирозамок раскрытия крышки реактивного сопла бака окислителя. Через пирозамок стравливается инертный газ, заполняющий бак. Это позволяет отвести ступень от центрального блока. Сигнал не был выдан, из-за чего ступень не отошла и распорола центральный блок ракеты.

Ранее стало известно, что Роскосмос проведет три беспилотных пуска ракет «Союз» до того, как пройдет пилотируемый запуск. Работы со следующей ракетой «Союз-ФГ» были приостановлены для проверки на наличие тех же дефектов, что были на потерпевшей аварию ракете.

Напомним, на прошлой неделе система аварийного спасения уберегла экипаж «Союза МС-10» от гибели после аварии ракеты-носителя.