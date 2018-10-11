Аварийная комиссия определилась по версии о саботаже при сборке «Союза-ФГ»

Государственная комиссия, расследующая причины аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», исключила версию саботажа при сборке, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что версия с преднамеренной диверсией была исключена комиссией.

Тем временем в Роскосмосе сообщили, что представят общественности предварительные результаты работы комиссии по аварии ракеты «Союз-ФГ» в понедельник или вторник.

«До конца недели, плюс-минус, пару дней (завершится расследование). Я думаю, что понедельник или вторник (будут объявлены результаты)», – сказал Устименко.

Он добавил, что представленные результаты будут предварительными, а на формирование окончательных выводов «еще уйдет время».

Напомним, в четверг комиссия Роскосмоса вместе со следственными органами определили возможных виновных в том, что оказался поврежден один из датчиков ракеты-носителя «Союз-ФГ», из-за чего произошла авария 11 октября.