Комиссия опровергла основную версию аварии «Союза»

Наземное моделирование не подтвердило основную версию о причине аварии ракеты «Союз-ФГ» из-за погнутого датчика, эксперименты будут продолжены, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Наземные эксперименты не смогли подтвердить основную версию, рассматриваемую аварийной комиссией, поэтому понадобилось дополнительное время на продолжение наземных экспериментов», – сказал источник РИА «Новости».

В связи с этим подписание заключения аварийной комиссии на днях было перенесено с 20 октября на 30 октября.

Глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко подтвердил, что Роскосмос проведет дополнительные эксперименты, чтобы отработать еще несколько возможных версий аварии «Союза-ФГ».

11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж «Союза МС-10» был спасен. В субботу стало известно, что спровоцировало аварию.