Ракету «Союз-ФГ» решили разобрать перед пуском с Байконура

Чтобы избежать аварии, аналогичной случившейся 11 октября, расчеты космодрома Байконур отсоединят боковые блоки ракеты «Союз-ФГ», предназначенной для запуска грузовика «Прогресс МС-10», и проверят их.

Ракета, которую собираются проверить на Байконуре, будет запущена с космодрома 16 ноября в 21.14 мск, передает РИА «Новости».

По словам источника на космодроме, «сотрудники ракетно-космического центра «Прогресс» проведут последовательную отстыковку всех четырех боковых блоков ракеты-носителя от центрального блока», а после проведут осмотр «места стыковки на блоках ракеты-носителя».

«Затем запланировано проведение обратной сборки ракеты, в ходе которой боковые блоки будут пристыкованы к центральному», – добавил он.

Источник напомнил, что при аварийном запуске 11 октября тоже использовался «Союз-ФГ». Ракета, которую решили перепроверить, была собрана примерно в то же время, что и потерпевшая аварию.

Отмечается, что Роскосмос пока официально не комментирует эту информацию.

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты-носителя «Союз-ФГ». Экипаж «Союза МС-10» был спасен. Позже стало известно, что спровоцировало аварию.

При этом комиссия опровергла основную версию аварии «Союза».