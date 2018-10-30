Инцидент со стрельбой чиновника Минфина попал на видео

В Сети появилась видеозапись инцидента, произошедшего 22 октября на Измайловском шоссе, где чиновник Минфина Павел Ефимов в ходе конфликта достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в начальника транспортного отдела «Спецлитмаш», сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

На видеокадрах видно, как мужчина выходит из подъезда и подходит к белому автомобилю.

«Между соседями произошла ссора, в ходе которой Ефимов достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в оппонента», после чего в компании друзей ушел с места происшествия, сообщает сайт телеканала «Рен-ТВ».

В ходе инцидента начальник транспортного отдела «Спецлитмаш» получил ранения в предплечье и грудь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина Павла Ефимова.

Накануне стало известно, что сотрудника Министерства финансов, чье имя не называлось, задержали в столице за стрельбу из травматического пистолета на Измайловском шоссе, в результате которой был ранен человек. Позднее в Минфине объяснили мотивы поступка своего чиновника.