Чиновник Минфина выстрелил в человека в ходе конфликта

Работника Министерства финансов задержали в столице за стрельбу из травматического пистолета, в результате которой был ранен человек.

«22 октября из больницы поступила информация о ранении мужчины на Измайловском шоссе», – передает «Интерфакс» слова своего источника.

Правоохранительные органы установили, что ранение мужчина получил при стрельбе из травматического пистолета во время конфликта.

«Накануне по подозрению в стрельбе был задержан сотрудник Минфина России, заместитель начальника одного из департаментов ведомства», – рассказал собеседник.

В качестве меры пресечения задержанному избрана подписка о невыезде.