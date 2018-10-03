Турагентства оценили влияние инцидента в Солсбери на популярность города

«Дело Скрипалей» не отразилось на популярности Солсбери у российских туристов, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Роста спроса на экскурсии в Солсбери мы не видим на данный момент. Но то, что этот город стал более известным, чем какое-то время назад, – это абсолютный факт», – передает ТАСС слова Ломидзе.

Она отметила, что Солсбери входит в однодневный экскурсионный маршрут, который достаточно популярен у направляющихся в Лондон российских туристов – он находится на втором месте по запросам.

В АТОР считают, что после инцидента в Солсбери туристы будут больше внимания уделять этому городу, хотя возможно и обратное. «Я слышала от туристов: «ну его этот Солсбери, нигде мы там гулять не будем, мало ли что случится». Мы не можем говорить о росте спроса россиян, это и так хорошо продаваемый продукт», – сказала она.

При этом отдельных запросов на туры в Солсбери нет и, считают в АТОР, вряд ли будут.

Ранее власти британского Солсбери решили провести ребрендинг города, чтобы привлечь туристов.

Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».