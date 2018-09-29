В Солсбери решили «отмыться» от имени Скрипалей

Власти британского Солсбери наняли команду специалистов, чтобы провести ребрендинг города, ставшего известным на весь мир после отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

Консультантов попросят предложить варианты для изменения восприятия города, сообщает The Guardian.

«Солсбери всемирно известен, но не по тем причинам, которые мы хотели бы видеть. Я думаю, то, что нам нужно сделать, это почти ребрендинг», – сказала представитель совета Уилтшира Паулин Черч.

Предполагается, что специалисты изучат город и попытаются подобрать иной имидж, чтобы изменить восприятие потенциальных туристов.

В 2017 году количество приезжих в Солсбери сократилось почти на 14%. В частности, о снижении числа посетителей сообщили в соборе, музее города и театре Playhouse.

Власти графства надеются, что восстановить доверие и вернуть туристов в город помогут ряд факторов, включая проведение литературного фестиваля, продовольственные рынки и рождественский каток.

На открытом собрании представители совета графства Уилтшир сообщили, что все ранее оцепленные в связи с инцидентами зоны в центре Солсбери были очищены и теперь безопасны.

На прошлой неделе после ужина в ресторане в Солсбери были госпитализированы российская модель Анна Шапиро и ее супруг Алекс Кинг. Заведение решили закрыть.

Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».