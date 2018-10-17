Мамаев высказал недовольство из-за пребывания в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев заявил, что недоволен пребыванием в СИЗО, указав, что его и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина якобы судят не по закону, а с учетом общественного мнения.

Мамаев заявил, что они с Кокориным совершили ошибку – и спортсмены признают это, передает «Московский Комсомолец».

Он подчеркнул, что футболисты идут «навстречу следствию», однако это «не отражается на мере пресечения», их «не отпускают».

«Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество», – считает Мамаев.

По его мнению, их с Кокориным ситуация стала особенной, «типа показательной порки».

«Почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?», – задался вопросом футболист.

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Им предъявили обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Начальник СИЗО Сергей Телятников рассказывал, что оба спортсмена по очереди моют туалеты в изоляторе.