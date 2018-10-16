В СПЧ оценили отказ США от сотрудничества по проблемам защиты прав человека

«Разрывание контактов прежде всего показывает слабость нашего зарубежного партнера, узость кругозора и слепую приверженность недружественному политическому курсу санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод. Так он прокомментировал отказ Комиссии по правам человека в США сотрудничать с СПЧ.

Член президентского Совета по правам человека, правозащитник Александр Брод назвал большой ошибкой решение Комиссии по правам человека в США отказаться от сотрудничества с СПЧ. Главный аргумент американских правозащитников заключался в том, что СПЧ якобы является правительственной организацией.

«Американские правозащитные комиссии сами не являются независимыми, они привязаны к правительственным структурам, финансируются из бюджета. И то, что они не хотят сотрудничать с СПЧ, лишь формальный предлог для того, чтобы снизить количество контактов в сфере прав человека, а во-вторых, продемонстрировать свою недружественную позицию», – считает Брод.

Он подчеркнул, что в СПЧ есть разные общественники и эксперты, которые выступают критически по отношению к власти. «Разрывание контактов прежде всего показывает слабость нашего зарубежного партнера, узость кругозора и слепую приверженность недружественному политическому курсу санкций, необоснованных обвинений, давление на страну и ее представителей в США», – уверен он.

В то же время правозащитник призвал продолжать работать в тех условиях, которые сложились не по вине России. Брод отметил, что в разных политических кругах США есть противники курса президента Дональда Трампа, которые считают, что разрыв с Россией губителен и нужно продолжать экономические, социальные и гуманитарные контакты.

«Нужно использовать ресурсы этих людей. Это политики, общественники, религиозные деятели. Есть организации соотечественников, которые занимают места в разных сферах США. Вот с ними нужно продолжать контакты и продолжать ставить острые вопросы, которые волнуют общество двух стран», – считает правозащитник.

Брод отметил, что страны могут сообща решать множество проблем, например, это противодействие терроризму, борьба с коррупцией, защита прав детей, безопасность в интернете, развитие научных и культурных контактов. Он уверен, что, несмотря на отказ американских правозащитников от сотрудничества, контакты все равно будут продолжаться.

«Будут разные переговорные площадки. Недавно в Калифорнии проходил экономический форум. Руководство штата не одобряет общий курс страны и готово продолжать экономические контакты с РФ. Данный контакт связи временно блокирован, но будем работать по другим контактам, позитивная энергия всегда найдет выход для конкретного приложения сил», – подытожил Александр Брод.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, об отказе Комиссии по правам человека в США сотрудничать с СПЧ сообщил его глава Михаил Федотов.

Предполагалось, что СПЧ будет «помогать решать проблемы с американскими гражданами в России»: навещать в местах заключения, выяснять условия содержания, оказывать некоторую помощь. В свою очередь, комиссия по правам человека в США могла бы заняться помощью россиянке Марии Бутиной.

«Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу», – заявил глава СПЧ.