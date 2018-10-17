Отношение к Марии Бутиной в американской тюрьме изменилось

Отношение к арестованной в Вашингтоне россиянке Марии Бутиной со стороны администрации тюрьмы стало лучше, ее психологическое состояние стабилизировалось, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«После того, как благодаря нашим усилиям в конце сентября Марию Бутину перевели на общий режим содержания, отношение к россиянке со стороны администрации тюрьмы улучшилось. Ее больше не донимают теми унизительными процедурами, обращаются корректно», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».

Захарова отметила, что девушка теперь чаще может выходить из камеры и участвовать в реабилитации, разговаривать с другими заключенными. Благодаря этому общее психологическое состояние Бутиной улучшилось.

Визит российских дипломатов к арестованной планируется на 17 октября.

Бутина с адвокатами готовится к судебному заседанию, которое пройдет 13 ноября.

Марию Бутину задержали по подозрению в шпионаже в пользу России 15 июля 2018 года, суд постановил оставить девушку под стражей.

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