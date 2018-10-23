Россия получила грубый ответ от комиссии по правам человека в США

Комиссия по правам человека в США не захотела сотрудничать с Советом по правам человека при президенте России (СПЧ), сообщил глава ведомства Михаил Федотов.

Федотов рассказал, что « написал председателю комиссии Кэтрин Ламон письмо с предложением сотрудничать», передает РИА «Новости».

Предполагалось, что СПЧ будет «помогать решать проблемы с американскими гражданами в России»: навещать в местах заключения, выяснять условия содержания, оказывать некоторую помощь.

В свою очередь комиссия по правам человека в США должна была заняться помощью Марии Бутиной.

Однако ответ пришел отрицательный: «В перевод на русский язык звучит как «шли бы вы отсюда, господа». Нехороший ответ».

По словам Федотова, американская сторона заявила, что не работает с правительственными организациями

«Меня их ответ не удовлетворил, но я не собираюсь обжаловать его президенту Трампу», – пошутил глава СПЧ.

Ранее стало известно, что в американской тюрьме к «русской шпионке» Марии Бутиной изменилось отношение: оно стало лучше, ее психологическое состояние стабилизировалось.