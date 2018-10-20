Германии не хватило представленных Эр-Риядом данных о смерти журналиста

В Германии заявили о недостаточности представленных Саудовской Аравией данных об убийстве саудовского журналиста Джамали Хашукджи.

«Мы решительно осуждаем преступление. От Саудовской Аравии мы ожидаем транспарентности в том, что касается выяснения обстоятельств убийства и мотивов. Ответственные должны быть привлечены к ответу», – цитирует ТАСС совместное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель и главы МИД страны Хайко Мааса.

В заявлении говорится, что представленных на данный момент сведений о случившемся недостаточно.

Ранее американский лидер Дональд Трамп счел объяснение генпрокурора Саудовской Аравии «заслуживающим доверия».

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб говорил, что по делу об исчезновении Хашукджи задержаны 18 саудовских подданных. По его словам, журналист погиб в результате возникшего в консульстве конфликта.

Газета ВЗГЛЯД анализировала причины мягкой реакции Вашингтона на происшествие.