США фактически простили Саудовскую Аравию за жестокое убийство журналиста

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20 октября, суббота  |  Последнее обновление — 15:04  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
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Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра доноров – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
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Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
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      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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          США фактически простили Саудовскую Аравию за жестокое убийство журналиста

             20 октября 2018, 13:40
          Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Международные организации, правозащитники и Белый дом по-разному отреагировали на признание Саудовской Аравии в том, что пропавший журналист Джамаль Хашукджи действительно был убит. Фактически речь идет о том, что за чудовищное преступление (пытки и расчленение в посольстве) никакой реакции от США не последует.

          Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Саудовская Аравия должна провести «оперативное, тщательное и прозрачное расследование» смерти Хашукджи, а также привлечь виновных к полной ответственности, передает RT.

          С похожей позицией выступил Белый дом, отметив, что внимательно следит за развитием ситуации. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон принял к сведению «объявление Королевства Саудовская Аравия, что расследование судьбы Джамаля Хашукджи продвигается», а также то, «что оно предприняло действия против подозреваемых, которые были определены до настоящего времени».

          В свою очередь американский лидер Дональд Трамп назвал убийство журналиста «неприемлемым», тогда как объяснение генпрокурора Саудовской Аравии счел «заслуживающим доверия». Президент США отметил, что он не хотел бы отменять контракт на продажу вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов в качестве наказания за смерть Хашукджи.

          Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвали продолжить «решительное, постоянное и мощное международное давление» на Эр-Рияд, «чтобы получить полную правду об убийстве и освобождении саудовских журналистов».

          По мнению организации, любое ослабление давления и компромиссная политика будут равнозначны предоставлению «лицензии на убийство» в Саудовской Аравии, по которой разрешается заключать в тюрьму, похищать и даже убивать журналистов, осмелившихся «открывать дискуссии и проводить расследования».

          Между тем правозащитная организация Amnesty International призвала провести под покровительством ООН «нейтральное и независимое» расследование обстоятельств гибели Хашукджи.

          В свою очередь советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина считает, что власти США и Саудовской Аравии хотят спустить скандал вокруг убийства журналиста «на тормозах». По ее мнению, виновные уже названы, но объявлено, что они действовали «без санкции сверху», хотя некоторые из них являются людьми из окружения наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

          Таким образом, Вашингтон демонстрирует, что не будет «портить отношения с Королевством Саудовская Аравия».

          Эксперт отметила, что версия ссоры выглядит не очень убедительно, но она уже официальная. Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве, однако было заявлено, что смерть произошла якобы во время случайной ссоры.

          Супонина рассказала, что ей доводилось «пересекаться» с Хашукджи «на некоторых международных мероприятиях», и он «не производил впечатления человека драчливого и по своей физической подготовке он был похож, скорее, на интеллектуала, чем на боксера и любителя единоборств».

          По мнению советника директора РИСИ, версия драки будет основной, и за нее будут наказаны принимавшие непосредственное участие лица, однако тем самым с Эр-Рияда «снимается ответственность, что позволит администрации Дональда Трампа не применять санкции против Саудовской Аравии, либо сделать их не существенными».

          Саудовская Аравия для США – это крупные оружейные контракты и многие другие сделки, а самого Трампа с верхушкой королевства связывают тесные, деловые и даже личные отношения, добавила Супонина.

          Обозреватель Washington Post пропал после похода в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

          Турецкие СМИ сообщали о пытках и обезглавливании журналиста в стенах консульства. Президент России Владимир Путин заявлял, что ответственность за ситуацию с журналистом лежит на США.


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