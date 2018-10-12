США фактически простили Саудовскую Аравию за жестокое убийство журналиста

Международные организации, правозащитники и Белый дом по-разному отреагировали на признание Саудовской Аравии в том, что пропавший журналист Джамаль Хашукджи действительно был убит. Фактически речь идет о том, что за чудовищное преступление (пытки и расчленение в посольстве) никакой реакции от США не последует.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что Саудовская Аравия должна провести «оперативное, тщательное и прозрачное расследование» смерти Хашукджи, а также привлечь виновных к полной ответственности, передает RT.

С похожей позицией выступил Белый дом, отметив, что внимательно следит за развитием ситуации. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Вашингтон принял к сведению «объявление Королевства Саудовская Аравия, что расследование судьбы Джамаля Хашукджи продвигается», а также то, «что оно предприняло действия против подозреваемых, которые были определены до настоящего времени».

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп назвал убийство журналиста «неприемлемым», тогда как объяснение генпрокурора Саудовской Аравии счел «заслуживающим доверия». Президент США отметил, что он не хотел бы отменять контракт на продажу вооружения Саудовской Аравии на 110 млрд долларов в качестве наказания за смерть Хашукджи.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвали продолжить «решительное, постоянное и мощное международное давление» на Эр-Рияд, «чтобы получить полную правду об убийстве и освобождении саудовских журналистов».

По мнению организации, любое ослабление давления и компромиссная политика будут равнозначны предоставлению «лицензии на убийство» в Саудовской Аравии, по которой разрешается заключать в тюрьму, похищать и даже убивать журналистов, осмелившихся «открывать дискуссии и проводить расследования».

Между тем правозащитная организация Amnesty International призвала провести под покровительством ООН «нейтральное и независимое» расследование обстоятельств гибели Хашукджи.

В свою очередь советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина считает, что власти США и Саудовской Аравии хотят спустить скандал вокруг убийства журналиста «на тормозах». По ее мнению, виновные уже названы, но объявлено, что они действовали «без санкции сверху», хотя некоторые из них являются людьми из окружения наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Таким образом, Вашингтон демонстрирует, что не будет «портить отношения с Королевством Саудовская Аравия».

Эксперт отметила, что версия ссоры выглядит не очень убедительно, но она уже официальная. Напомним, Саудовская Аравия признала смерть журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве, однако было заявлено, что смерть произошла якобы во время случайной ссоры.

Супонина рассказала, что ей доводилось «пересекаться» с Хашукджи «на некоторых международных мероприятиях», и он «не производил впечатления человека драчливого и по своей физической подготовке он был похож, скорее, на интеллектуала, чем на боксера и любителя единоборств».

По мнению советника директора РИСИ, версия драки будет основной, и за нее будут наказаны принимавшие непосредственное участие лица, однако тем самым с Эр-Рияда «снимается ответственность, что позволит администрации Дональда Трампа не применять санкции против Саудовской Аравии, либо сделать их не существенными».

Саудовская Аравия для США – это крупные оружейные контракты и многие другие сделки, а самого Трампа с верхушкой королевства связывают тесные, деловые и даже личные отношения, добавила Супонина.

Обозреватель Washington Post пропал после похода в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Турецкие СМИ сообщали о пытках и обезглавливании журналиста в стенах консульства. Президент России Владимир Путин заявлял, что ответственность за ситуацию с журналистом лежит на США.