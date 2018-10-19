Набиуллина поддержала концепт европейского аналога системы SWIFT

Концепт европейской платежной системы как альтернативы SWIFT вполне возможно реализовать, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Я считаю, что она вполне реализуема. Мы, например, внутри России уже реализовали такую инициативу, у нас есть полный аналог SWIFT. Это не просто теоретическая модель, это работающая модель, у нас больше 10% всех финансовых сообщений проходит через нашу систему», – сказала Набиуллина в интервью «Россия 24», передает «Интерфакс».

В октябре министр финансов России Антон Силуанов сообщал о готовности России присоединиться к европейской платежной системе, не связанной с американской системой SWIFT.

По словам Силуанова, такое решение будет ответом на ограничения, вводимые США против российских предприятий и финансовых институтов.

Также о необходимости отработки национальной платежной системы для замены SWIFT в качестве одного из шагов по дедолларизации заявлял председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.